Família doa os órgãos de bebê que morreu após prender a cabeça na grade da cama

A pequena Jéssica Farrer, do Reino Unido, foi declarada morta no dia 8 deste mês, depois de ficar em coma no hospital por quatro dias. A garotinha sofreu um acidente em casa, prendendo sua cabeça entre as grades da cama da mãe, o que bloqueou o fluxo de oxigênio para o cérebro da criança, provocando danos irreversíveis.

A tragédia abalou muito toda a família, como contou a mãe da menina, Clair Robertson, ao portal Mirror. Porém, uma notícia recente trouxe um pouco de conforto para todos. Jéssica, que se tornou doadora de órgãos, pôde salvar três vidas.

Em uma carta enviada pelo NHS, sigla em inglês para o serviço nacional de saúde do Reino Unido, os beneficiados agradecem sua pequena heroína. Graças ao tipo sanguíneo raro de Jéssica, AB+, pessoas que não tinham mais esperanças de encontrar doadores compatíveis foram salvas.

Os rins foram doados para um homem que passou um ano em tratamento de câncer, o fígado foi recebido por outro bebê muito doente, e o coração está com um menino da idade de Jéssica, que estava prestes a morrer.

“A criança que teve seu coração, ele deve ter passado tanto tempo no hospital com todos pensando que ele iria morrer. Conseguir um coração AB+, do tamanho certo, é tão raro, é um milagre. Esse coração crescerá com ele e ele terá uma vida plena graças a Jessica”, declarou Clair, ao jornal.

O funeral da menina deve acontecer no próximo mês, e sua família está tentando arrecadar dinheiro online para suprir os custos. Em suas redes, a mãe de Jéssica tenta chamar atenção dos fabricantes de móveis, preocupada que o mesmo aconteça com outras famílias.

“Todos nós sabemos sobre cortar uvas ao meio, não deixar um bebê na banheira e o perigo de uma criança ficar presa em uma corda cega, mas ninguém sabe sobre camas de metal para adultos e os riscos”, alerta.

Jéssica não chegou a ficar muito tempo presa, só se passaram alguns minutos até Clair perceber que a criança tinha prendido a cabeça, e mesmo com o socorro imediato, ela não resistiu.