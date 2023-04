Filho chama a polícia após pai confessar ter assassinado a própria esposa

Um homem de 56 anos matou a própria esposa e fugiu na rua Cristolândia, na Vila Barros, em Guarulhos, região metropolitana de São Paulo, às 16h56 da segunda-feira (17). Foi o filho do casal que acionou a polícia e informou que o pai havia confessado o crime, segundo o Copom (Centro de Operações da Polícia Militar).

A Polícia Militar chegou no local e encontrou o corpo de Maria Mirelis Oliveira Rodrigues, de 40 anos, com as mãos amarradas, enrolado em um cobertor já em estado de rigidez, no último andar da casa onde morava.

O Corpo de Bombeiros e a perícia também foram acionados para o local. O caso foi encaminhado ao 6º Distrito Policial de Guarulhos.