Filho é preso sob suspeita de mandar assassinar a mãe e esconder corpo

O corpo de Adriana Silva Estevão de Aguiar, de 45 anos, foi encontrado em uma mata na madrugada de terça-feira (11), em Maricá, na região metropolitana do Rio. O filho da vítima foi preso em flagrante, sob a acusação de ser o mandante do crime e esconder o corpo.

Adriana saiu de casa havia quase dois meses para fazer uma entrevista de emprego e não voltou mais. Segundo a polícia, um caseiro localizou uma ossada e, ao lado dos restos mortais, as roupas do dia em que a mulher desapareceu na rua 23.

De acordo com informações, familiares acreditam que a mulher foi vítima de uma emboscada. Além disso, os filhos afirmam que Adriana teria ficado em um cativeiro próximo ao local do crime.

O caso é investigado pela DHNSG (Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí).