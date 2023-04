Fora aos extremistas

O extremismo não pode ser, paradoxalmente, considerado ramo, vertente ou lado do espectro político; em verdade, ele é a negação da própria política.

Em uma sociedade tão plural e desigual como a brasileira, é natural que haja conflito de interesses e pretensões resistidas entre os mais heterogêneos grupos sociais. Tais divergências, porém, não podem ser impeditivas da convivência pacífica entre os diferentes; ao contrário, precisam ser mitigadas, arrefecidas pelo diálogo, pela política, então. Só através da conversa franca e respeitosa é que poderemos encontrar zonas de consenso que nos permitam viver com nossos desiguais.

O extremismo nega esse diálogo, pressupondo a eliminação do outro como a solução para resolver as diferenças que os separam. Um sinal evidente do extremismo é o emprego da violência como manifestação política. Assim fazem os talibãs, a Al-Qaeda, os invasores do Capitólio nos Estados Unidos, os vândalos de 8 de janeiro em Brasília e os invasores de terras no campo.

Da direita ou da esquerda, não importa, o extremismo é a substituição da política como ferramenta de distensionamento social pela agressão, é o tapa em vez do argumento, a quebradeira em lugar da ideia. Posto que os que agem pela violência negam a política em si, deve essa mesma política cuidar de criminalizar e punir os que assim pretendem atuar.

É claro que a gente não vai concordar com o diferente, mas a busca pelo consenso, pela convivência, pelo respeito deve ser o tom das defesas de nossas ideias. E aquele que tem o que dizer e quer o direito de falar precisa também conceder o direito ao outro de dizer o que pensa e ouvi-lo, respeitosamente. É isso ou que nos resta é a barbárie.

Pessoalmente, desprezo os extremos. Considero-os, como de fato o são, um desserviço à sociedade. Não posso aceitar a alcunha de “movimento social” a grupos cujas ações estão eivadas de desrespeito para com a propriedade privada ou pública ou para com o direito de ir e vir das pessoas. Os que tomam esse caminho são, em verdade, “antissociais”, agridem a sociedade, ofendem-na em suas premissas mais elementares e, por isso mesmo, precisam ser combatidos e reprimidos.

Temos que cultivar a cultura do respeito àquele que tem orientação sexual diferente da nossa, àquele que tem religião diferente da nossa, que tem posição política diferente da nossa, e entender que nossa unidade nacional, nossa união enquanto povo brasileiro é premissa para encontrarmos as soluções para nossas mazelas econômicas, sociais e históricas.