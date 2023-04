Foragido por tráfico interestadual de drogas tem prisão cumprida em Cuiabá

Um foragido da Justiça por tráfico interestadual de drogas, foi preso pela Polícia Civil, na sexta-feira (31.03), em Cuiabá, durante ação da Gerência de Combate ao Crime Organizado (GCCO) com apoio da Delegacia de Vila Bela da Santíssima Trindade.

O suspeito de 39 anos, natural da cidade de Vila Bela da Santíssima Trindade, estava com o mandado de prisão preventiva decretado pelo juízo Único da Comarca de Itaguatins, Estado de Tocantins (TO).

Após troca de informações entre as Polícias Civis de Mato Grosso e Tocantins foi possível identificar o procurado residindo na região metropolitana da Capital mato-grossense.

Diante dos indícios colhidos, os policiais civis passaram a diligenciar e conseguiram dar cumprimento a ordem judicial expedida em desfavor do suspeito.

Em seguida ele foi conduzido até a Gerência Estadual de Polinter e Capturas, para as providências cabíveis e posteriormente colocado à disposição do Poder Judiciário.

O crime

Em agosto de 2022, a Polícia Civil do Tocantins realizou a apreensão de um caminhão-guincho que tinha como destino a cidade de Imperatriz, no Estado do Maranhão.

O caminhão-guincho transportava uma camionete, Fiat Strada, com problemas mecânicos. No entanto, ao fiscalizar a referida camionete foi localizado no interior 470 tabletes de maconha.

No decorrer das investigações, o suspeito de 39 anos e morador de Mato Grosso, foi identificado como o responsável pelo carregamento do entorpecente. Ele responde por tráfico interestadual de drogas e falsificação de documento.