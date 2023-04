Força-tarefa para combate da dengue e leishmaniose é realizada na região Salmen

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS), por meio da Vigilância Ambiental e da Unidade de Vigilância de Zoonoses (UVZ), está com uma força-tarefa nos bairros da região Salmen para combater à proliferação dos mosquitos Aedes Aegypti, o transmissor da dengue, e do Lutzomyia Longipalpis, que é o vetor da leishmaniose.

De acordo com o gerente da Vigilância Ambiental, Wagner Santos, equipes compostas por agentes de endemias estão percorrendo desde segunda-feira (24) todos os bairros da região Salmen visando orientar a população sobre os cuidados necessários que a população deve se atentar para ajudar a romper o ciclo de vida dos mosquitos.

“Estaremos até este sábado (29) com uma força-tarefa com as equipes da Zoonoses e agentes de endemias nestes bairros da região Salmen para um trabalho de combate e prevenção à dengue e a leishmaniose”, informou Wagner.

Segundo ele, está sendo feito um trabalho de aplicação de fumacê, ou seja, a borrifação de inseticida para matar os mosquitos, “de casa em casa” nos bairros da região Salmen com as dez novas bombas que foram recém-adquiridas pela Prefeitura para ações visando romper o ciclo de vida e de reprodução do mosquito. “Assim, evita que os vírus das doenças se proliferem”, disse ele.

Ele acrescentou ainda que não basta apenas o poder público fazer a sua parte. A população também precisa colaborar. “Então, a gente faz este alerta os moradores sobre a importância de alguns cuidados que devem ter com seus quintais”, assinalou.

O gerente da Vigilância Ambiental disse que, além do serviço de aplicação de fumacê, também está realizando a vacinação de animais, colocação de chips para identificação de cães e gatos e o cadastro para a castração. “Felizmente, estamos tendo muita procura”.