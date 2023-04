Força Tática desarticula quadrilha e prende quatro pessoas por comércio ilegal de armas

Policiais militares da Força Tática do 2º Comando Regional prenderam em flagrante dois homens, de 28 e 38 anos, e duas mulheres, de 23 e 29 anos, por comércio e porte ilegal de arma de fogo, no final da tarde desta sexta-feira (14.04), em Várzea Grande. Com a quadrilha, foram apreendidos dois revólveres e uma pistola.

Conforme o boletim de ocorrência, a equipe da Força Tática recebeu informações sobre a prática de comércio ilegal de armas, na região do bairro Cristo Rei. Segundo as denúncias, um homem estaria em uma motocicleta e iria fazer a entrega do material para outros suspeitos.

De imediato, os policiais militares iniciaram diligências pela região. Durante o patrulhamento, encontraram um homem em uma motocicleta próximo de um veículo Fiat Strada em situação suspeita e realizaram abordagem.

Na busca veicular, foram localizadas três armas de fogo, sendo uma pistola calibre .380 e dois revólveres calibre .38. Questionados sobre o armamento, o suspeito que estava na motocicleta afirmou ser o proprietário do material e que iria realizar a venda dos objetos.

Já os outros três suspeitos, que estavam dentro do carro, disseram à equipe policial que foram contratados pelo primeiro suspeito e que receberiam quantia em dinheiro após realizarem o transporte das armas.

Diante da situação, os criminosos receberam voz de prisão e foram encaminhados para a Central de Flagrantes de Várzea Grande, com todo o material apreendido, para registro do boletim de ocorrência e demais providências.

Disque-denúncia

A sociedade pode contribuir com as ações da Polícia Militar de qualquer cidade do Estado, sem precisar se identificar, por meio do 190, ou disque-denúncia 0800.065.3939.