Forças de segurança apreendem quase 500 quilos de cloridrato de cocaína

Ação conjunta do Grupo Especial de Segurança de Fronteira (Gefron), da Polícia Militar (PM) e da Polícia Federal (PF) resultou na apreensão de 492,8 quilos de cloridrato de cocaína, a forma mais pura da droga, neste sábado (22), em Brasnorte- MT.

A estimativa de prejuízo ao crime é de mais de R$ 12,3 milhões. Em pouco mais de uma semana, esta foi a terceira apreensão de entorpecentes feita pelas forças de segurança, ultrapassando 1.362 quilos de droga.

De acordo com o coordenador do Gefron, tenente-coronel Manoel Bugalho, a apreensão foi realizada após o recebimento de uma denúncia anônima feita ao 0800-646-1402 dando conta sobre um possível carregamento escondido próximo a pista de pouso localizada em uma área rural da cidade.

De posse das informações, o Gefron solicitou apoio do 7º Comando Regional da Polícia Militar de Tangará da Serra, que enviou uma equipe de Força Tática para o local indicado e iniciando as buscas até a chegada das equipes do Gefron e da Polícia Federal.

Durante as buscas, foram encontrados 15 fardos contendo 492,9 kg de cloridrato de cocaína. Não houve prisão. A droga foi encaminhada para a Polícia Federal em Cáceres, que dará continuidade às investigações.

Na terça-feira (18.04), o Gefron, a Polícia Federal e o Exército Brasileiro apreenderam outros 15 fardos contendo 485,3 kg também de cloridrato de cocaína, em Vila Bela da Santíssima Trindade (521 km a oeste de Cuiabá). A apreensão aconteceu durante a Operação Hórus – Guardiões das Fronteiras.

Antes, no dia 14 deste mês, as forças de segurança estadual e federal, com apoio da Polícia Militar (PM) de Rondônia, retiraram de circulação 384 kg de cocaína, nas proximidades de uma pista de pouso, localizada no município de Pimenteiras do Oeste (RO).

Conforme Bugalho, as ações fazem parte do esforço integrado das forças de segurança de enfrentamento ao narcotráfico interestadual e internacional, bem como na repressão e prevenção à criminalidade da área de fronteira.