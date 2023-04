Forças de Segurança prendem mais um suspeito de participação no ataque em Confresa

A Secretaria de Segurança Pública (Sesp-MT) confirmou a prisão, na noite desta sexta-feira (21), de um homem de 40 anos suspeito de integrar a organização criminosa que aterrorizou o município de Confresa no dia 09 deste mês.

A prisão aconteceu dentro de um ônibus coletivo abordado na TO-080, nas proximidades do Parque Estadual do Cantão, durante bloqueio da Operação Canguçu. Além de não convencer os policiais com suas narrativas, a checagem dos antecedentes confirmou que o “passageiro” tinha passagens pela polícia por roubo a instituições financeiras, associação criminosa, dentre outras.

Além da ação criminosa em Confresa, há indícios do envolvimento dele em crime de cárcere privado cometido em uma propriedade rural do Tocantins durante a ação de fuga.

Esse é o segundo preso na ação da força-tarefa que integra policiais de Mato Grosso, Tocantins, Goiás, Pará e Minas Gerais em repressão à tentativa de roubo à empresa de valores, ataque ao quartel da PM e terror imposto à população de Confresa.

O suspeito foi autuado em flagrante na Central de Atendimento da Polícia Civil de Paraíso pelos crimes de roubo com emprego de explosivo ou artefato análogo, sequestro e cárcere privado, associação criminosa e porte de arma de fogo de uso proibido

Até o momento, seis criminosos morreram em confrontos com as forças policiais e dois foram presos. Também foram apreendidos dois fuzis .50, um 7.62 e quatro AK-47 com carregadores, milhares de munições, oito coletes balísticos, três capacetes balísticos, materiais explosivos e detonadores, além de coturnos, luvas, joelheiras, cotoveleiras, balaclavas e mochilas.

A operação conta com 350 policiais de todos os estados envolvidos, sendo 130 agentes do Bope, GOE, CGGO e Ciopaer de Mato Grosso.