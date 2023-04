‘Game of Thrones’ vai ganhar nova série inspirada no livro ‘O Cavaleiro dos Sete Reinos’

O universo de Game of Thrones vai ganhar mais uma adaptação na TV. A HBO anunciou a produção de A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight, série baseada no livro O Cavaleiro dos Sete Reinos – Histórias do Mundo de Gelo e Fogo, escrito George R.R. Martin.

“Um século antes dos eventos de Game of Thrones, dois heróis improváveis ​​vagavam por Westeros. Um jovem cavaleiro ingênuo, mas corajoso, Sir Duncan, o Alto, e seu diminuto escudeiro, Egg. Situado em uma época em que a linhagem Targaryen ainda detinha o Trono de Ferro e a memória do último dragão ainda não havia deixado a memória viva, grandes destinos, inimigos poderosos e façanhas perigosas aguardam esses amigos improváveis ​​e incomparáveis”, informou a sinopse da série.

Martin foi confirmado como um dos roteiristas e como produtor-executivo da série, ao lado de Ira Parker. A série, ainda sem data de estreia definida, será exibida no Max, nova plataforma de streaming que será a junção do HBO Max com a Discovery+.

A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight será o segundo spin-off de Game of Thrones. No ano passado a HBO lançou A Casa do Dragão, que já teve a sua segunda temporada confirmada.