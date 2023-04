Gefron prende dois suspeitos e apreende 39 galos indianos de briga

Força-tarefa do Grupo Especial de Fronteira (Gefron) prendeu dois homens, com idades de 34 e 51 anos, por contrabando e maus-tratos a animais durante a Operação Hórus/Guardiões da Fronteira, realizada no fim da tarde desta segunda-feira (10), na MT-199, em Vila Bela da Santíssima Trindade. Com eles, foram apreendidos 39 galos de briga, da raça Índio Gigante.

A apreensão ocorreu durante abordagem de uma caminhonete Ford Ranger de cor prata, com placa da Bolívia, conduzida por um boliviano. O veículo foi revistado e na carroceria foram encontrados 27 galos de briga.

Aos policiais, o condutor da caminhonete confessou que os animais, da raça Índio Gigante, foram adquiridos na Bolívia e estavam sendo levados para Vila Bela. Após a equipe solicitar a documentação das aves, o suspeito informou que os mesmos estavam com o proprietário dos galos, que vinha logo atrás em um Gol branco.

Em seguida, o motorista do carro de passeio foi abordado e outros 12 galos foram encontrados dentro do porta-malas do veículo. Aos policiais, o suspeito apresentou, em seu celular, um atestado sanitário e uma guia de trânsito animal (GTA) do Estado do Paraná. Conforme o Gefron, os animais custam R$ 7,8 mil.

Diante das inconsistências documentais e do estado dos animais, os veículos, as aves e os suspeitos foram encaminhados e entregues na Delegacia de Polícia Civil de Vila Bela da Santíssima Trindade para as providências que o caso requer. Ao todo, a estimativa de prejuízo ao crime é de R$ 147,8 mil.