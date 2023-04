“Gerando Futuros” | Secretaria abre inscrições para mais de 10 cursos gratuitos em Rondonópolis

A Secretaria Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação (Seciti), em uma parceria com a Associação Luz e Sal, projeto “Gerando Futuros”, está com as inscrições abertas para vários cursos. As inscrições podem ser feitas em uma unidade do Centro de Referência de Assistência Social (Cras).

Estão disponíveis vagas para os cursos de confeitaria, corte e costura, rotinas administrativas, designer de sobrancelhas, depilação, cozinha trivial, salgadeiro, doces finos, penteado, inclusão digital e artesanato indígena – penas sintéticas.

Além desse, na Cadeia Feminina está sendo ofertado o curso de modelagem e costura.

Confira os horários e locais dos cursos:

Confeitaria

Horário: das 13 às 17h

Previsão de início: 10/04/2023

Dias: Segunda a sexta-feira

Local do curso: Sede da Associação Luz e Sal, Rua Ludovico Vieira de Camargo, nº 1033.

Corte e Costura

Horário: das 13 às 17h

Previsão de início: 10/04/2023

Dias: Segunda a sexta-feira

Local do curso: Centro Tecnológico – Av. Jacuí, 719, Jardim Iguaçu II

Rotinas Administrativas

Horário: das 13 às 17h

Período do curso: 24/04 a 22/05/2023

Dias: Segunda a sexta-feira

Local do curso: Instituto Doutrinário – Bairro Pedra 90

Designer de Sobrancelhas

Horário: das 13 às 17h

Período do curso: 03/04 a 25/04/2023

Dias: Segunda a sexta-feira

Local do curso: Cras Padre Lothar

Depilação

Horário: das 13 às 17h

Período do curso: 17/04 a 02/05/2023

Dias: Segunda a sexta-feira

Local do curso: Cras Sagrada Família

Cozinha Trivial

Horário: das 13 às 17h

Período do curso: 10/04 a 02/05/2023

Dias: Segunda a sexta-feira

Local do curso: Unisal– Parque Universitário

Salgadeiro

Horário: das 07 às 11h

Período do curso: 03/04 a 02/05/2023

Dias: Segunda a sexta-feira

Local do curso: Cras Luz D’ Yara

Doces Finos

Horário: das 13 às 17h

Período do curso: 10/04 a 14/04/2023

Dias: Segunda a sexta-feira

Local do curso: Cras – Centro de Convivência e Fortalecimento de Vínculo Padre Lothar

Penteado

Horário: das 13 às 17h

Período do curso: 17/04 a 16/05/2023

Dias: Segunda a sexta-feira

Local do curso: Cras Alfredo de Castro

Inclusão Digital

Horário: das 13 às 17h

Período do curso: 24/04 a 20/06/2023

Dias: Segunda a sexta-feira

Local do curso: Núcleo de Conselhos

Artesanato Indígena – penas sintéticas

Horário: das 13 às 17h

Período do curso: 04/04 a 26/04/2023

Dias: Segunda a sexta-feira

Local do curso: Aldeia Tadarimana

Costura industrial

Horário: das 13 às 17h

Período do curso – de 10/04 a 13/06/2023

Dias: Segunda a sexta-feira

Local do curso: Centro Tecnológico, ao lado do Cras Jardim Iguaçu, Av. Jacuí, 719, Jardim Iguaçu