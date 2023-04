Governador de SP elogia modelo inovador de Mato Grosso na concessão da BR-163

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, reconheceu a iniciativa do Governo de Mato Grosso em assumir a concessão da BR-163 como forma de solucionar com os problemas da rodovia e elogiou o trabalho feito no Estado como um “modelo inovador”.

“A população de Mato Grosso só tem a ganhar, graças a ousadia do Governo do Estado, que está assumindo a rodovia, um modelo de concessão criado de forma inovadora pelo governo. Tenho certeza de que podemos esperar que os investimentos aconteçam, a duplicação da rodovia, com tarifas baratas e a melhoria do nível de serviço, que vai ser muito grande. A 163, eixo tão importante para Mato Grosso, vai ficar cada vez melhor”, afirmou Tarcísio, durante encontro nesta sexta-feira (14.04), com o empresário Cidinho Santos, em São Paulo.

A solução encontrada pelo Governo de Mato Grosso prevê que a MT Par, sociedade de economia mista do Estado, assuma o controle da concessão para retomar, de forma mais célere, as obras de melhorias na rodovia federal. A proposta foi considerada inovadora pelo Tribunal de Contas da União (TCU) e tem sido referência para outros Estados que enfrentam dificuldades em concessões de rodovias.

Como parte da proposta de compra da Concessionária Rota do Oeste, o Estado buscou a negociação de dívidas junto aos bancos credores da Odebrecht, que detém o controle acionário da Rota do Oeste.

No momento, o governo aguarda apenas a resolução de duas questões no TCU, que envolvem a autorização para o deferimento de processos, que estão com os ministros Augusto Nardes e Vital do Rêgo, e a formalização do contrato de renegociação das dívidas com os bancos.

A previsão é de que o Estado invista R$ 1 bilhão em obras na rodovia. A primeira medida a ser tomada será a contratação da obra de duplicação da BR-163, no trecho prioritário entre o Posto Gil e Nova Mutum.