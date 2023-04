Governador divulga cronograma de nomeação dos classificados em concurso

O governador Mauro Mendes divulgou o cronograma de nomeação dos 980 classificados no concurso para a Segurança Pública, realizado no ano passado.

As datas foram anunciadas na manhã desta quinta-feira (06), no Podcast MT Conectado, da Secretaria de Estado de Comunicação. O quantitativo que será convocada para a Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e Polícia Civil foi divulgado na última semana.

“Dia 17 de abril vai publicar o edital de convocação, com os nomes dos classificados. Do dia 24 de abril a 19 de maio é o prazo para entregar os documentos. Terminado o prazo, haverá uma análise de documentos, porque pode haver alguma impugnação, documento recusado, investigação social e critérios legais e do edital. Havendo impugnação, haverá prazo para eventuais esclarecimentos e defesa”, relatou o governador.

Mauro Mendes afirmou que a nomeação para os classificados em cargos na Polícia Militar e Bombeiros irá acontecer na sequência, entre o final de maio e início de julho.

Já para a Polícia Civil a nomeação está prevista para 18 de maio e a posse no dia 16 de junho.

“Fizemos esse concurso pela necessidade de ampliar as nossas forças de Segurança em Mato Grosso, especialmente no interior. Na Polícia Militar, será a primeira vez na história que teremos todas as nossas unidades com o quadro mínimo completo”, disse.

Ainda na entrevista, o governador falou dos investimentos na Segurança, na aquisição de câmeras do programa Vigia Mais MT e sobre a situação das BRs 174 e 163.