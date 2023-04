Governo vai começar a instalar câmeras de monitoramento nas escolas estaduais

Está marcada para esta quarta-feira (12), às 9h, uma reunião que irá definir o início do processo para instalação de câmeras de monitoramento nas unidades estaduais de ensino, como forma de oferecer mais segurança no ambiente escolar.

A reunião será comandada pelas Secretarias de Estado de Educação e de Segurança Pública, com a participação do Ministério Público Estadual, Conselho Estadual de Educação e Undime (União dos Dirigentes Municipais de Educação de Mato Grosso). O encontro irá acontecer na Seduc.

“Estamos trabalhando em parceria com a Segurança Pública para proporcionar um ambiente seguro para nossas crianças, adolescentes e profissionais da educação. Todos precisam ter tranquilidade para trabalhar e aprender. Essa parceria vai interligar as unidades de ensino com o sistema de segurança do estado, o que irá facilitar a ação policial quando houver necessidade”, destacou o secretário de Educação, Alan Porto.

Outro ponto positivo, segundo o secretário de Segurança Pública, César Augusto Roveri, é que o controle de acesso as unidades será monitorado em tempo real. “Isso faz com que possamos prevenir crimes e antecipar ações. Quem ganha com isso é a sociedade que terá um ambiente mais seguro”, ressaltou.