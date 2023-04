Um homem foi detido após agredir a esposa com tapas no rosto. A agressão aconteceu na madrugada deste sábado (15), em uma residência no bairro Jardim Ana Carla, em Rondonópolis-MT.

Conforme informações da vítima, ela estava dormindo e acordou com marido lhe agredindo com tapas no rosto.

A Polícia Militar (PM) foi acionada e ao chegar no local, o suspeito tentou fugir, porém foi detido pelos militares.

O agressor foi encaminhado para delegacia para se tomar as providências cabíveis