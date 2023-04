Homem é espancado por populares após furtar veículo; ele também é suspeito de ter roubado uma casa e feito vítimas reféns

Um homem foi preso e espancado por populares após furtar um veículo. No mesmo dia, ele também teria roubado uma residência, cometido o crime de falsidade ideológica e ainda se desprendido de uma tornozoleira eletrônica. O furto aconteceu neste sábado (15) por volta das 12h, no bairro Jardim Primavera, em Rondonópolis-MT.

Conforme informações de testemunhas, ele conseguiu furtar um veículo Gol e as pessoas que presenciaram o crime iniciaram uma perseguição na avenida Rotary Internacional, conhecida como avenida Brasil. O suspeito estava realizando manobras perigosas e acabou batendo em um carro Prisma.

Os populares que realizavam a perseguição espancaram o homem até a chegada da Polícia Militar.

Devido os ferimentos pelo corpo, ele foi levado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

Durante o percurso, os militares tiveram a informação de que uma casa havia sido invadida e o criminoso, em posse de uma faca, feito as vítimas de reféns e roubado do local produtos de beleza.

Um pouco depois, foi recebida a informação que uma moradora do bairro Hortência tinha encontrado uma tornozeleira rompida próximo de casa.

Quando o homem chegou ao P.A, ele não estava com documentos e ao fazer o prontuário para atendimento disse que se chamava Alan.

Os militares recolheram a tornozeleira rompida e ao entrarem em contato com a Polícia Penal foi informado que pertencia ao suspeito que estava no P.A e que ele mentia a respeito do próprio nome.

Após receber atendimentos médicos, ele foi encaminhado a delegacia. A vítima da residência roubada reconheceu o suspeito como sendo o autor do crime.