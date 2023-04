Homem é perseguido por suspeitos e morre após ser atingido por cerca de 9 tiros

Um homem identificado como Emerson Moreira da Silva, 27 anos, morreu após ser atingido por cerca de 9 tiros, no fim da tarde deste sábado (8), na rua Rio Grande do Sul, no bairro Jardim Belo Horizonte, em Rondonópolis (MT). Conforme informações os tiros acertaram as regiões da cabeça, pescoço e tórax. O homem estava usando uma tornozeleira eletrônica.

Ainda conforme informações colhidas pela Polícia Militar (PM), dois suspeitos em uma moto se aproximaram e começaram a atirar em direção da vítima.

Testemunhas disseram ainda que Emerson chegou a correr, se escondeu atrás de um carro que estava estacionado, mas foi alcançado pelos suspeitos que continuaram atirando.

A equipe do SAMU foi acionada e constatou a morte. O local do crime foi isolado pela PM. Equipes da Polícia Civil e Politec também compareceram na ocorrência.