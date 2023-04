Homem é preso após ser flagrado deitado de ‘conchinha’ com enteada de 8 anos

Um homem foi preso pela Polícia Militar (PM) por tentativa de estupro de vulnerável na noite desta terça-feira (4), em uma propriedade na zona rural, estrada do Buriti, a cerca de 17 Km da cidade de Jaciara (MT). Ele é suspeito de tentar estuprar a enteada de 8 anos.

A PM foi acionada via 190 a comparecer no local dos fatos e ao chegar no endereço a companheira do suspeito relatou que o homem estava na residência do casal fazendo ingestão de bebida alcoólica.

A mulher disse que foi dormir e quando acordou foi até o outro cômodo (quarto) onde a filha estava dormindo.

A mulher disse ainda que flagrou o suspeito deitado na cama junto com a menor na posição de “conchinha”, bem como, percebeu que o suspeito forçava tentando tirar o short da vítima. Ainda conforme relatos, a menina segurava a roupa tentando evitar a situação.

Quando percebeu que foi flagrado, o suspeito pegou uma faca.

Durante depoimento, a mulher disse que convive com o suspeito a cerca de cinco anos, sendo que possuem três filhos da união, e que a vítima é enteada do suspeito.

O homem foi preso e encaminhado para a Delegacia de Polícia para providências cabíveis.

A equipe do Conselho Tutelar também foi acionada para acompanhar a menor.