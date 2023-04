Homem é preso após surtar e esfaquear esposa

Uma mulher ficou ferida após ser atingida por um golpe de faca no pescoço, nesta segunda-feira (3), no setor Bela Vista, em Aragarças (GO). O suspeito que é o companheiro da mulher foi preso pela Polícia Militar.

Conforme informações, o suspeito acordou surtado e acabou esfaqueando a esposa. Ele chegou a manter a mulher refém por um tempo. O suspeito só soltou a vítima após a PM utilizar um teaser para fazer a imobilização.

Ainda conforme informações, o padrasto da vítima tentou ajudar e também foi esfaqueado.

Após ser imobilizado, o suspeito foi preso e as vítimas foram encaminhadas para o Hospital.