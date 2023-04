Homem em surto esfaqueia seis pessoas em hospital e é morto pela PM

Após receber atendimento médico, um homem teve um surto e atacou com uma faca seis pessoas no Hospital Municipal José Nigro Neto, em Américo Brasiliense, no interior de São Paulo, na madrugada desta sexta-feira (7). As vítimas são pacientes, médicos e enfermeiras.

Segundo informações da Record TV, durante o episódio, o agressor também segurou uma das vítimas e a fez refém por alguns minutos. Depois do ataque, ele ainda tentou esfaquear uma sétima pessoa na área externa da unidade de saúde.

Uma equipe da Polícia Militar, que passava pelo local, viu a ação e tentou negociar com o suspeito. Entretanto, ele resistiu, e baleado e foi morto pelos agentes. De acordo com a corporação, o homem era usuário de drogas e já tinha causado outros problemas na cidade.

Todas as vítimas já receberam atendimento médico e foram liberadas.

Questionada sobre o ataque, a Prefeitura Américo Brasiliense não respondeu a reportagem até o momento.