Homem morre após batida entre carro e moto na BR-070

Um homem identificado como Alex Gomes da Silva, 24 anos, morreu após um acidente envolvendo uma moto e um carro, no início da manhã desta segunda-feira (17), no trecho do KM-267, próximo ao assentamento Novo Progresso, na BR-070, em Primavera do Leste (MT).

O condutor da motocicleta seguia no sentido de Primavera do Leste para Barra do Garças. Já o carro seguia no sentido contrário.

Segundo informações dos profissionais que atenderam a ocorrência, possivelmente o condutor da motocicleta invadiu a pista contrária o que teria ocasionado o acidente.

Equipes da Politec e Polícia Rodoviária Federal compareceram no local.