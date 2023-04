Homem que ameaçou e perseguiu ex-namorada para reatar relacionamento é preso pela Polícia Civil

Policiais civis de Barra do Bugres prenderam nesta segunda-feira (24.04) um homem de 29 anos pelos crimes de lesão corporal, ameaça, perseguição, sequestro e violência psicológica.

A prisão preventiva foi decretada com base em representação feita pela Polícia Civil, após inquérito instaurado para apurar os crimes cometidos contra a vítima de 26 anos.

Conforme a investigação, a vítima e o agressor conviveram por, aproximadamente, um ano, porém, ele não aceitou o fim do relacionamento. Após dois meses do término, o agressor esperou a vítima sair do trabalho e a abordou na esquina de sua residência. Ele a ameaçou com uma arma de fogo, apontada para a cabeça da vítima, dizendo que iria matá-la.

Na semana passada, por volta das 22h50, quando estava a caminho do trabalho, no Distrito de Assari, a vítima foi novamente abordada pelo suspeito, que a obrigou a entrar em seu veículo, a agredindo e fazendo mais ameaças contra ela e seus familiares. Quando passava próxima à guarita de uma empresa, a vítima conseguiu se soltar e pulou do veículo ainda em movimento para escapar das agressões e pediu ajuda aos seguranças da empresa. Ainda assim, o suspeito tentou arrastá-la de volta ao carro e depois fugiu.

A vítima procurou a delegacia e um inquérito foi instaurado para apuração dos crimes. No sábado, a prisão do suspeito foi decretada e nesta segunda-feira ele foi preso na cidade de Nova Olímpia e encaminhado à unidade prisional de Barra do Bugres.