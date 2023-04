IBGE recebe reforço de 25 novos recenseadores para completar o Censo 2022 em Rondonópolis

O coordenador do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em Rondonópolis, Marcelo Marques, anunciou que recebeu na manhã desta sexta-feira (14), 25 novos recenseadores vindos do estado de Minas Gerais, que vão reforçar a equipe local, para tentar atingir a meta do percentual recomendado de 95%, referentes ao censo demográfico relativo ao ano de 2022.

Todavia, até esta sexta-feira (14) o IBGE tinha conseguido recensear apenas 91% da população, e a data limite se encerra no dia 30/04.

O instituto vem encontrando dificuldade em ouvir e entrevistar os moradores, principalmente os residentes em quitinetes, prédios e condomínios, o que compromete o recenseamento, bem como, o planejamento de políticas públicas para a população. Sem contar os problemas advindos de uma realidade sócio econômica subestimada, que por sua vez pode comprometer o recebimento de repasses de recursos dos governos Estadual e Federal, através dos fundos de participação dos municípios (FPM), oriundos da arrecadação de impostos, taxas e tributos na cidade.

O próprio prefeito José Carlos do Pátio, tem reiteradamente feito apelos através da imprensa e das mídias sociais, solicitando ajuda e apoio da população para que os moradores recebam e atendam os recenseadores.

“Isso é muito importante para o município, pois caso o censo não atinja o coeficiente de 95%, o município corre o risco de ficar subestimado, perder receita, e sair prejudicado quanto a real realidade dos indicadores econômicos e sociais, e ainda comprometer os indicadores relativos a realidade da produção da nossa indústria, comércio e serviços, e ainda o setor agropecuário, que tem sido o carro-forte da nossa região na produção/transformação e processamento de grãos e proteína animal”, tem dito o prefeito.

Conforme explicou o coordenador do IBGE local, Marcelo Marques: “hoje estamos com 91% dos questionários finalizados, e estamos com problemas com moradores de quitinetes, condomínios e prédios, mas ainda temos questionários ausentes em toda a cidade”, explicou.

O Censo 2022 vai mostrar o nível de desenvolvimento, e a realidade através da estimativa da população, vai identificar o PIB (Produto Interno Bruto) – renda per capita; nível de desemprego, grau de escolarização e índice de analfabetismo; fecundidade ou número de filhos por mulher; mortalidade infantil – número de óbitos a cada mil nascidos vivos, e uma infinidade de outros indicativos importantes.

Por conta disso, tanto o coordenador do IBGE, quanto o prefeito, fazem um apelo às pessoas para que atendam os recenseadores, prestem as informações solicitadas, que vão sem sombra de dúvidas em um futuro próximo, auxiliar e viabilizar o planejamento e a criação de políticas públicas mais efetivas que vão resultar em ganhos reais na qualidade de vida e cidadania da população.