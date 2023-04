Ilha da Madeira será cenário de nova série Star WIars

As belas paisagens do Arquipélago da Madeira, destino português situado em meio ao Oceano Atlântico, vão integrar o cenário da próxima série televisiva da famosa saga Star Wars, mais conhecida no Brasil como Guerra nas Estrelas.

Eleita por oito vezes consecutivas como o “Melhor Destino Insular do Mundo”, a Madeira agora tem o privilégio de receber as gravações de um novo projeto do universo de Star Wars, da Disney.

Ainda não há confirmação oficial, mas ao que tudo indica se trata da nova série denominada “The Acolyte”. As filmagens ocorreram em diversos destinos das costas Sul e Norte da ilha ao longo de todo o mês de março.

Detalhes sobre a trama da série não foram divulgados ainda, mas “The Acolyte” será ambientada durante a Alta República e antes dos acontecimentos do primeiro filme da saga Star Wars, Episódio I – A Ameaça Fantasma, criado por George Lucas em 1977. Leslye Headland será a showrunner e roteirista dos oito episódios desta série, que tem previsão de estrear no Disney+ no próximo ano.