Implantação de ciclofaixa e corredores para ônibus inicia na segunda quinzena de maio

O projeto para inserção de ciclofaixa, ciclorrotas e corredores exclusivos de transporte coletivo em Rondonópolis começará a ser implantado na segunda quinzena de maio. A primeira avenida contemplada será a Dom Pedro II seguida da Rio Branco.

A instalação de sinalização horizontal e vertical contará com pintura de faixas e fixação de placas e tachas refletivas para readequação viária ocorrerá primeiro na Dom Pedro II do trecho entre a avenida Lions até a igreja Santa Cruz. O prazo de execução em cada via urbana é de aproximadamente duas semanas, dessa maneira os trabalhos na avenida Rio Branco está previsto para iniciar em junho.

A ação ocorre por meio de uma parceria da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Sinfra), Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito (Setrat) sendo responsabilidade da Autarquia do Transporte Coletivo (AMTC).

O planejamento prevê o total de 24km de corredores com faixas exclusivas para ônibus do transporte coletivo municipal e 22km de ciclofaixas e ciclorrotas somando as vias Dom Pedro II, Fernando Corrêa, Barão do Rio Branco, João Pessoa, Otávio Pitaluga, João Goulart, Rio Branco (Trecho mão dupla). Avenidas: Bandeirantes, Dom Wunibaldo, Tiradentes, Marechal Rondon, Lions Internacional, Bandeirantes (trecho duplicado). Os horários que apenas ônibus poderão usar os corredores serão das 6h às 8h e das 16h45 às 18h.

O investimento será de aproximadamente R$1.600.000 com execução da empresa responsável M A Comércio e Serviços Eireli, de nome fantasia Tecnovias.

De acordo com a Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran), a ciclofaixa é parte da pista delimitada com pintura horizontal e sinalização de placas verticais destinada exclusivamente para tráfego de bicicletas. E, ciclorrota também conhecida como Rota de Bicicleta “são vias sinalizadas, no solo ou em placas, que compõem o sistema ciclável da cidade, de forma a interligar pontos de interesse, ciclovias e ciclofaixas”.