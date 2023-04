Influenciadora australiana perde contratos após confessar que matou dois gatos

A influenciadora australiana Emma Claiir perdeu contratos após ter revelado em um podcast que matou dois gatos.

Coapresentadora do podcast Simply Chaotic, Claiir fez a confissão dos crimes na última terça-feira (18): “Eu matei meu gato. Minha irmã não falou comigo por meses, e minha mãe estava furiosa comigo. E, então, se você realmente quer saber mais sobre mim, eu também matei o gato do meu melhor amigo”.

A história logo viralizou, e Emma foi bastante criticada. Ela se defendeu e disse que esse era o estilo do podcast. “Se você não consegue lidar com isso, Simply Chaotic não é para você. Então tchau.”

Quem deu “tchau” à influenciadora foram algumas empresas que a apoiavam. A McoBeauty, uma marca de cosméticos australiana, afirmou no Instagram que não vai mais trabalhar com Emma. A Lust Minerals e a Princess Polly também encerraram o contrato com a influenciadora.

Com o prejuízo, Emma Claiir pediu desculpa. “Não tinha a intenção de viralizar da maneira que aconteceu, pois era simplesmente a história de um acidente que aconteceu quando eu era criança. Tive tempo para pensar nos meus atos, e isso é algo de que não tenho orgulho, porque realmente machucou a mim e minha família 21 anos atrás.”