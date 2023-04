Influenciadora é agredida pelo pai com faca e espeto de churrasco

A influenciadora digital Rafaeli Santana, de 25 anos, divulgou em suas redes sociais imagens de agressões que teria sofrido de seu pai em casa e na rua onde vive, na zona norte de São Paulo, na última segunda-feira (3).

A mãe da jovem também teria sido violentada e aparece nas imagens com as roupas sujas de sangue.

Rafaeli tem mais de 23 mil seguidores no Instagram e mais de 6 mil no Twitter.

Em seus perfis, ela conta como foi agredida e mostra os ferimentos que sofreu no braço. Ela relata que procurou uma delegacia para prestar queixa, mas a delegada de plantão não quis emitir uma medida protetiva contra o suposto agressor.

Em uma das imagens que ela divulgou é possível ver seu pai correndo atrás dela com um facão e um espeto de churrasco nas mãos.

Rafaeli disse ainda que seu pai chegou a ser ouvido na delegacia, e que os policiais de plantão chegaram a duvidar de sua versão dos fatos.

O caso foi registrado na 4ª Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) da Freguesia do Ó.

O que diz a polícia?

Procurada pela reportagem, a delegacia informou que a equipe já solicitou medida protetiva para a vítima ao Poder Judiciário, que analisa o pedido.

Um inquérito policial foi instaurado para apurar os crimes de violência doméstica e lesões corporais. As partes envolvidas foram ouvidas e requisitados exames de corpo de delito para auxiliar no esclarecimento do fato.

É vítima de violência doméstica? Veja como denunciar

Todas as delegacias são aptas a registrar casos de violência contra mulher e contam com profissionais devidamente capacitados e orientados que seguem o Protocolo Único de Atendimento.

Além disso, São Paulo conta com 140 Delegacias de Defesa da Mulher (DDMs), além da DDM Online, que permite o registro destes crimes pela internet. Também foram instaladas 77 Salas DDMs 24 horas, que ficam anexas aos plantões policiais dos municípios, onde a vítima é atendida por uma equipe da DDM online por videoconferência.