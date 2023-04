Já vi esse filme!

O ano era 2001. A seleção brasileira estava ameaçada de não conseguir vaga para a Copa da Coreia e do Japão, torneio que seria realizado no ano seguinte. Para se classificar, precisava vencer o último jogo, contra a Venezuela, e a gente estava com medo de não conseguir. Naquele ano, havíamos sido desclassificados por Honduras (quê!?) na Copa América e vínhamos de maus resultados nas Eliminatórias para a Copa de 2002.

Na preleção antes da última partida, o técnico recém chegado, Luiz Felipe Scolari, o Felipão, disse aos jogadores que, a partir da Copa de 2006, as regras para a classificação do torneio mudariam. Afirmou que as equipes que já haviam sido campeãs mundiais jogariam um único jogo, em casa e contra um adversário de sua escolha. “Quem vocês escolheriam para jogar uma única partida valendo vaga para a Copa?”, perguntou Felipão aos jogadores. “Venezuela”, em uníssono, foi a resposta do elenco. “Pois, então! É isso o que está acontecendo! Jogamos por um único jogo, em casa e contra o pior time da América do Sul. A vaga é nossa!”. Aquilo incendiou os jogadores e batemos os venezuelanos por 3 a 0 aquele dia e, classificados, vencemos aquele mundial, tornando-nos pentacampeões.

Felipão foi ovacionado pelo mundo da bola e acabou sendo convidado a treinar a seleção portuguesa, onde fez um bom trabalho, chegando à final da Copa da UEFA, mas não ganhou títulos. Depois do prestígio alcançado com a Copa de 2002, não sei por que cargas d’água tinha Scolari foi inventar de treinar a Seleção na Copa de 2014! Deixou de ser o técnico do penta para ser o técnico do 7 a 1 (placar do jogo que perdemos para a Alemanha na semifinal do torneio), o maior fiasco da história de nosso selecionado. O filme parece se repetir.

Depois de ter feito os dois primeiros mandatos com esplêndida aprovação popular (mais de 85% dos brasileiros aprovavam o governo Lula no final de 2010 – se bem que a turma não sabia, à época, das maracutaias do presidente), Lula volta à Presidência da República para, quem sabe, jogar tudo fora, como fez o Felipão.

É que, em 2003, ao assumir seu primeiro mandato, Lula pegou a casa arrumada por Fernando Henrique Cardoso, seu antecessor. As contas públicas estavam equilibradas, a inflação, debelada pelo Plano Real, e os preços internacionais das commodities nas alturas, o que fazia com que muitos dólares entrassem em nossa economia, derrubando a o câmbio e permitindo que a gente comprasse coisas do estrangeiro bem baratinho. Todo esse vento favorável deu a impressão que Lula fez um bom governo. Dilma provou que não. O sonho acabou quando as contas públicas não aguentaram anos de renúncia fiscal e gastança sem limites.

Agora, Lula herda a Presidência em condições bem diferentes. Vivemos 2 anos de pandemia mundial, o que arrebentou com as contas públicas por conta do arrefecimento da economia. Ao que parece, o presidente não está dando conta de administrar o país. As medidas adotadas por seu governo nos primeiros 100 dias incluem atos de forte simbolismo (criação do Ministério dos Povos Indígenas, aceno internacional para preservação do meio ambiente, aumento do valor do Bolsa Família etc.), mas que em nada afetam o principal problema brasileiro, o baixo crescimento de sua economia.

Se o Produto Interno Bruto não crescer, não haverá emprego ou renda para o povo, mazela desse terceiro mandato que pode marcar mais a história de Lula que a bonança dos dois primeiros. Espero que tal não ocorra, pelo bem do povo brasileiro, e que o presidente encontre o caminho. Mas, até aqui, as ações de seu governo dariam um ótimo roteiro para os filmes “B” ou “C” de Hollywood. O título já tenho: “Felipão 2: A Revanche”! Acorda, Lula!