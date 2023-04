Jamaica abre o primeiro restaurante da marca Bob Marley

O principal portão de entrada da Jamaica, o Aeroporto Internacional Sangster (SIA) em Montego Bay, está pronto para receber o ‘Bob Marley-One Love’, primeiro restaurante da marca Bob Marley no mundo. Uma mistura criativa de seu maior ícone cultural Bob Marley com a famosa culinária jamaicana.

Apelidado de One Love, após o sucesso global de Marley em seu álbum seminal, Exodus, lançado em 1977, o restaurante abriu as portas no final de março. “Sem dúvida, a experiência se tornará um grande ‘must-see’ no aeroporto. Será literalmente o centro da experiência do aeroporto e a última lembrança positiva ao deixar a Jamaica”, diz Ian Dear, CEO da Express Catering Limited.

Shane Munroe, diretor executivo da MBJ Airports Limited, operadora do SIA, diz que a construção do espaço para refeições e a experiência na instalação, entre outras áreas, estão nos planos há algum tempo.

“Esta área será uma experiência revolucionária e sei que nossos visitantes vão adorar cada minuto nela. Assim, além da experiência Bob Marley – One Love, há uma nova sala de embarque onde os passageiros podem aguardar seus voos em um ambiente incomparável”, acrescenta o CEO.

A The Design Solution, com sede em Londres, assumiu a estratégia de planejamento comercial do espaço e, junto com o grupo de consultoria Pragma, foi fundamental no desenvolvimento do programa de varejo para trazê-lo aos padrões internacionais.

“O Bob Marley – One Love Restaurant e a experiência serão uma parte importante e integral da estratégia de transformação do Sangster para oferecer uma experiência memorável e estimulante para os passageiros”, finaliza Munroe.