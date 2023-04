Janaina e Botelho conhecem maior programa de saúde itinerante do Brasil e trazem ideias para MT

Com o objetivo de buscar soluções conjuntas para otimizar os serviços de Saúde oferecidos em Mato Grosso, a deputada estadual Janaina Riva (MDB), e o deputado Eduardo Botelho (UB), estão em Maceió nesta terça-feira (04), no estado de Alagoas, para conhecer o Programa Saúde da Gente – maior programa de saúde itinerante do Brasil. Com cinco frentes de atuação, o Saúde da Gente leva assistência em saúde aos mais diversos bairros e comunidades em situação de vulnerabilidade social.

Os deputados foram a Maceió a convite do prefeito de João Henrique caldas, o JHC, e da primeira dama, Marina Cândia. “Neste momento atípico de intervenção que a saúde de Cuiabá passa, estamos buscando novos métodos que já funcionam em outros estados e que podem ajudar a saúde de Mato Grosso e da nossa capital a ser mais efetiva e chegar para aqueles que mais precisam. Ficamos encantados com o trabalho que está sendo realizado aqui. O programa atua nas regiões vulneráveis de Maceió com foco na saúde da mulher e infantil, levando atendimento básico e especialidades”, disse Janaina.

Implantado em agosto de 2022 pela Prefeitura de Maceió, o programa itinerante Saúde da Gente já é sucesso por beneficiar pessoas em situação de vulnerabilidade social nos diversos bairros da capital.

Com cinco frentes de atuação e itinerário móvel, o programa permanece por sete dias em cada localidade que se instala, facilitando o acesso aos serviços ofertados às comunidades. Saúde da Mulher, Infantil, Animal, Mental e nas Grotas são os públicos alcançados pela iniciativa.

Como parte dos serviços oferecidos pelo programa, estão consultas clínicas, ginecológicas e de enfermagem para mulheres, além de exames de citologia, ultrassom e laboratoriais para o público; atendimento infantil com pediatra, oftalmologista e psicólogos; vacinação antirrábica, atendimentos clínicos e vermifugação de animais, dentre outros.