Janaina Riva assume presidência da Assembleia Legislativa na segunda-feira

A deputada estadual Janaina Riva (MDB) assume nesta segunda-feira (17) a presidência da Assembleia Legislativa durante licença do presidente Eduardo Botelho (União Brasil). Janaina continua sendo a primeira e única mulher a presidir o parlamento estadual. A expectativa é de que a parlamentar fique à frende do Poder Legislativo pelo menos até o final de junho.

Única mulher eleita há três legislaturas ao parlamento estadual e a mais bem votada dentre os eleitos deputados estaduais nas últimas eleições, Janaina entrou para história de Mato Grosso em 2019 ao assumir a presidência da Casa de Leis pela primeira vez por 50 dias e por aproximadamente mais sete vezes ao longo dos últimos quatro anos por curtos períodos.

“Com a mesma seriedade e transparência que o presidente Botelho conduz a instituição pretendo também conduzir a Assembleia Legislativa durante a licença dele. Na legislatura passada quando assumi a primeira vez a presidência e me tornei a primeira mulher na história a ocupar o posto, desempenhei a missão com leveza e muito jogo de cintura. Acredito que tenha desempenhado a função com sucesso, prova disso é que voltei a ocupar a presidência diversas vezes na ausência do Botelho. Minha expectativa para esta oitava vez na presidência, primeira nesta legislatura, é que os trabalhos transcorram com tranquilidade, sem muitas surpresas, mas de imprimir mais uma vez o meu ritmo à gestão”, disse a parlamentar.

Segundo a parlamentar os períodos à frente da presidência são um marco para todas as mulheres do nosso estado no que diz respeito à capacidade feminina e, para ela, um aprendizado que tem mudado e amadurecido sua visão acerca da necessidade e importância dos Poderes terem bons líderes à frente deles.