Jovem de 19 anos busca ajuda médica após engolir oito porções de cocaína

Um jovem de 19 anos buscou ajuda médica em uma unidade hospitalar após engolir porções de cocaína. O caso aconteceu na madrugada deste sábado (15), em Rondonópolis-MT.

De acordo com informações do Boletim de Ocorrência (BO) de número 2023.103671, por volta das 04h50, o policial militar que estava de plantão na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) recebeu informações do médico que um paciente teria relatado ter engolido cerca de oito porções de cocaína.

Diante das circunstâncias, foi realizado o raio-x e confirmado a informação. O paciente continua hospitalizado na companhia do militar até conseguir expelir a droga.

Não foi informado por qual motivo o jovem teria ingerido o entorpecente.