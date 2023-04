Jovem é morto com mais de 30 tiros no sofá de casa

Um jovem, de 19 anos, foi executado com mais de 30 tiros na madrugada desta terça-feira (18), em Ponta Grossa, na região dos Campos Gerais do Paraná. A vítima estava na residência, no bairro Bonsucesso, quando foi surpreendida pelos atiradores.

Alexandre de Quadros Palhano foi encontrado sem vida no sofá da residência, com diversas marcas de tiros. Ainda não há informações sobre possíveis suspeitos.

Vizinhos da residência relataram que ouviram o barulho dos disparos. O caso será investigado pela Polícia Civil.