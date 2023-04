Jovem é preso após agredir mulher com golpe de enxada na cabeça por conta de barulho

Policiais militares do 28º Batalhão prenderam, na noite desta quarta-feira (12), um homem de 23 anos, suspeito por lesão corporal contra uma mulher, de 48 anos, no bairro Ferreira Mendes, em Jaciara. A vítima foi agredida na cabeça com golpe de enxada.

Os militares foram informados que havia uma mulher caída ao chão, com sangramento na região da cabeça, e que o suspeito teria agredido a vítima com uma enxada. Após agressão, o homem fugiu do local carregando a ferramenta.

Testemunhas acionaram o serviço de resgate, que encaminhou a vítima para o Hospital Municipal de Jaciara.

Em diligência, diante das características do jovem, os militares o identificaram na região central do município, ainda com a enxada em mãos. Aos policiais, ele relatou que toma remédio controlado e que, antes da agressão, teve um desentendimento com a vítima, que estava fazendo muito barulho em sua residência. O homem foi até o quintal da casa, pegou a enxada e desferiu um golpe na cabeça da vítima, que caiu em seguida desnorteada.

Os policiais foram informados pela equipe médica de que a mulher teve um ferimento grave e está em observação. O homem foi encaminhado à delegacia para registro do boletim de ocorrência e demais providências que o caso requer.