Juliano Melo é nomeado secretário de Saúde de Mato Grosso

O governador Mauro Mendes nomeou o servidor de carreira da Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso (SES-MT), Juliano Melo, como novo secretário da Pasta, em substituição a Gilberto Figueiredo, que assume o mandato de deputado estadual pelo período de quatro meses.

A nomeação de Juliano e exoneração de Gilberto foram publicadas em edição extra do Diário Oficial, que circula nesta sexta-feira (13.04).

Juliano exercia a função de secretário adjunto de Atenção e Vigilância em Saúde da SES desde 2019.

Ele é nutricionista, formado pela Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), e atua como servidor da SES há 19 anos. Juliano tem especialização em Gestão de Saúde e experiência em gestão de informações, com ênfase nos sistemas DataSUS e BI, e já foi responsável pela Coordenadoria de Vigilância Epidemiológica da SES, pela Superintendência de Vigilância em Saúde da SES e diretor da Vigilância do município de Várzea Grande.

Além disso, coordenou as ações de Vigilância da Copa do Mundo de 2014 em Mato Grosso, também esteve à frente das ações de combate à pandemia pela Covid-19 no Estado e auxiliou a estruturação de programas como o Imuniza Mais MT e o Mais MT Cirurgias.

Com a troca do titular da SES, o servidor Oberdan Ferreira assumirá a Secretaria Adjunta de Atenção e Vigilância em Saúde.