Lula desembarca em Abu Dhabi para encontro com presidente dos Emirados Árabes

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) desembarcou em Abu Dhabi, capital dos Emirados Árabes Unidos, neste sábado (15). Este é o último compromisso do petista em sua viagem oficial à Ásia, onde ele deve se encontrar com o presidente do país, Mohammed bin Zayed Al Nahyan, para tratar de acordos comerciais e ambientais. Lula volta ao Brasil no domingo (16).

Os Emirados Árabes Unidos estão entre os três principais parceiros comerciais do Brasil no Oriente Médio. Ano passado, o comércio bilateral alcançou a marca de US$ 5,7 bilhões, tendo sido registrado aumento de 74% em relação a 2021, com superávit brasileiro de US$ 739 milhões. O destaque fica por conta do agronegócio, que responde por quase 60% da pauta de exportações brasileiras ao país.

A presença do país em termos de investimento também é expressiva. Os Emirados Árabes Unidos são os maiores investidores do Oriente Médio no Brasil atualmente, com volume da ordem de US$ 10 bilhões. Dois dos quatro principais fundos soberanos emiráticos – a Mubadala Development Company e a Abu Dhabi Investment Authority (ADIA) – mantêm presença ativa no mercado brasileiro.

Os empreendimentos de propriedade da Mubadala no Brasil incluem investimentos diretos em setores como infraestrutura, mineração, imobiliário, entretenimento e educação. Já a ADIA possui perfil de investimento voltado para aquisição de ações, com interesse no setor imobiliário e hoteleiro.

Pelo lado brasileiro, cerca de 30 empresas estão presentes nos Emirados Árabes Unidos, entre elas a Vale, Embraer, Tramontina, WEG, Marcopolo, Itaú, BRF, JBS, Odebrecht e Copacol.

Outro tema entre os dois países diz respeito ao meio ambiente. Os Emirados Árabes Unidos serão os anfitriões da 28ª Sessão da Conferência das Partes da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima – COP 28. O Brasil apresentou candidatura para sediar a COP 30, em 2025.

Além disso, os Emirados Árabes Unidos são o país-sede da Agência Internacional de Energia Renovável (IRENA, na sigla em inglês) e, anualmente, organizam o maior evento mundial na área de sustentabilidade – a Abu Dhabi Sustentability Week.

O encontro entre os dois chefes de Estado marcará a segunda visita oficial do presidente Lula ao país, onde esteve em dezembro de 2003, em seu primeiro mandato presidencial.

Lula na China

Ontem, Lula se reuniu com o presidente da China, Xi Jinping, em que assinou um pacote de parcerias, entre a facilitação do comércio entre os dois países, a cooperação entre agências de notícias públicas e a colaboração para o desenvolvimento de tecnologias.

O presidente também participou da cerimônia de posse da ex-presidente Dilma Rousseff (PT) como presidente do Novo Banco de Desenvolvimento, o banco do Brics. Depois, se encontrou com empresários.