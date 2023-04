Mãe de Marília Mendonça diz que vazamento de fotos do corpo da cantora é ‘monstruosidade’

Ruth Dias, mãe de Marília Mendonça, chamou de “monstruosidade” o vazamento de fotos do corpo da cantora no IML (Instituto Médico-Legal). As imagens foram compartilhadas nas redes sociais nesta quinta-feira (13).

“Não me pronunciei ontem por causa do Leozinho (filho de Marília), que já entende o que eu falo. A família está chocada com tanta monstruosidade, mas também não me surpreende. O mundo não me surpreende mais. Esses monstros que fizeram isso não me surpreendem porque já haviam feito outra vez”, disse Ruth nos Stories do Instagram.

A mãe da cantora continuou o desabafo. “O que está faltando é lei. O que está faltando é justiça. As redes sociais não podem ser terra sem lei. A gente precisa que esses delinquentes paguem. São delinquentes que não respeitam a memória de uma pessoa que se foi, seja ela quem for”.

A equipe da artista declarou em nota que o advogado dela está acionando a Justiça depois que vazaram fotos do corpo de Marília. Além disso, a assessoria afirmou estar em “choque” com o fato de pessoas estarem comentando e compartilhando esse material.