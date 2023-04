Mãe e filho morrem após serem baleados em carro

Mãe e filho, identificados como Margareth Lima e Mateus Lima, morreram na noite desta terça-feira (11) após terem sido baleados na rua Veratro, no bairro de São Lucas, zona leste de São Paulo. O crime aconteceu por volta das 20h.

De acordo com informações preliminares do Centro de Operações da Polícia Militar (Copom), as equipes foram acionadas para atender a um disparo de arma de fogo nesse endereço.

Ao chegarem no local, os agentes encontraram um Jeep Renegade branco com os vidros da frente quebrados pelos tiros.

Nas imagens, obtidas pela reportagem, é possível ver que a mãe estava no banco do motorista já sem vida e o filho, que estava no passageiro, aparece caído no chão, ainda respirando.

Equipes médicas foram acionadas para prestar apoio e constataram o óbito das vítimas ainda no local.

Segundo a PM, ao menos dois homens armados se aproximaram do veículo e, em seguida, dispararam diversas vezes contra as vítimas.

Após os tiros, os criminosos fugiram do local e, até o momento, não foram encontrados. Não há detalhes a respeito da motivação do crime.

O caso está sendo apresentado no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).