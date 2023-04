Mãe e irmão de reeducando são detidos ao tentarem entrar com droga sintética na Mata Grande

Uma mulher de 47 anos anos e o filho dela de apenas 17 anos foram detidos após tentarem entrar na Penitenciária da Mata Grande, em Rondonópolis – MT, com droga sintética e outros objetos neste domingo (02). O material estava enrolado no corpo do menino que é menor de idade.

Os policiais penais notaram algo estranho após o menor passar pelo scanner corporal. Durante a revista manual, foram encontrados enrolados na perna do visitante dois bonés, duas camisetas e nove pequenos pacotes de uma substancia, que segundo o menor, é um tipo de droga sintética.

A mãe e o menor tinham autorização para visitar o irmão dele que está preso.

Eles foram encaminhados a 1ª Delegacia de Polícia.