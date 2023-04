Mato Grosso | 14 criminosos são presos por invasão de terra

A Polícia Militar de Mato Grosso prendeu nesta segunda-feira (17) 14 criminosos responsáveis pela invasão armada na Fazenda Indaiá, no município de Querência (MT).

Com o grupo também foram apreendidas quatro armas de fogo, um facão, uma foice, diversas munições, aparelhos celulares e petrechos de recarga.

Os homens armados invadiram o local fazendo vários disparos de arma de fogo, para intimidar os funcionários da fazenda. Rapidamente, as forças de Segurança Pública chegaram no endereço e conseguiram identificar nove suspeitos, sendo que três deles portavam armas de fogo.

Enquanto os militares estavam no local, uma caminhonete Hilux branca, com outros cinco suspeitos, chegou na fazenda para dar suporte a ação criminosa. Contudo, ao ver as viaturas da Polícia Militar, o grupo tentou fugir. A caminhonete foi interceptada na entrada da cidade.

Os equipamentos apreendidos foram encontrados em busca pessoal.

Os criminosos foram encaminhados para a delegacia do município e são acusados de formação de quadrilha, porte ilegal de arma de fogo, bando armado e esbulho possessório.

O secretário de Estado de Segurança Pública, coronel César Augusto Roveri, reforça que o Estado de Mato Grosso tem tolerância zero com grupos criminosos.

“Estamos sempre alerta e vamos responder à altura em todas as situações. O governador Mauro Mendes já determinou tolerância zero contra os criminosos e invasores de terra. Não vamos permitir invasões no Estado”, afirma.