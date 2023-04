Mato Grosso ganha 1.728 novas empresas e gera mais de 19 mil empregos no primeiro bimestre de 2023

O número de empresas abertas no primeiro trimestre de 2023 supera em 8% a quantidade de novos empreendimentos registrados de janeiro a março de 2022 na Junta Comercial do Estado (Jucemat). Foram 790 Microempreendedores Individuais (MEIs) e 938 empresas de pequeno a grande porte.

Os dados só reafirmam que Mato Grosso está com a economia em alta, em parte disso, incentivado pelo próprio Governo do Estado com desburocratização de incentivos fiscais, créditos aos empreendedores via Desenvolve MT e MT Garante, além de um cenário que favorece mais investimentos no Estado.

Conforme dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), o saldo de empregos formais de Mato Grosso no primeiro bimestre de 2023 foi de 19.478 postos de trabalho formais, ou seja, aqueles com carteira assinada. Foram 108.731 contratações contra 89.253 demissões entre janeiro e fevereiro.