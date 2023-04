Mato Grosso | Valor Bruto da Produção da agropecuária sobe 7,89% em 2023

Estimativa do Valor Bruto da Produção (VPB) da pecuária sobe 7,89% em MT, em 2023. Segundo o Imea, a 2a estimativa do VPB total (agricultura e pecuária) para 2023 projetou incremento de 8,43% ante a 6a estimativa de 2022, totalizando R$ 219,26 bilhões.

No que tange à participação no valor total, a pecuária é responsável por gerar 15,16% do VBP estadual, com expectativa de somar R$ 33,25 bilhões neste ano. O incremento no setor é puxado pelas cadeias de bovinocultura de corte, aves e suínos, com estimativa de alta de 7,46%, 15,79% e 11,35% no valor bruto, respectivamente, ante a 2022.

Para a bovinocultura de corte – cadeia com maior participação no VBP da pecuária – é projetada valor de R$ 27,78 bilhões. Para 2023, diferentemente de 2022, não se esperam altos patamares no preço da arroba. Assim, cabe ressaltar que o incremento no VBP da bovinocultura de corte deverá ser reflexo do aumento no abate de bovinos no estado, principalmente, no volume de envios de fêmeas. As informações são do Instituto Mato-Grossense de Economia Agropecuária (Imea)