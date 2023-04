Menino de 2 anos é encontrado na boca de jacaré; pai é suspeito

Um menino de 2 anos foi encontrado na última sexta-feira (31) dentro da boca de um jacaré em São Petersburgo, na Flórida, Estados Unidos. As suspeitas são de que Thomas Mosley, pai do pequeno Taylen Mosley, seja o responsável pelo crime.

Policiais de São Petersburgo viram o animal em um lago com um objeto na boca. Ao se aproximar, os agentes perceberam que se tratava do corpo de Taylen, segundo o portal Insider.

As autoridades que estavam no lago decidiram atirar no jacaré para resgatar o menino, mas ele já estava sem vida. O réptil foi sacrificado logo em seguida: “Lamentamos que tenha terminado desta forma”, disse o chefe de polícia de São Petersburgo, Anthony Holloway.

A busca pela criança começou após os policiais encontrarem o corpo da mãe do menino, Pashun Jeffery, com marcas de facadas no apartamento da família, na última quinta-feira (30). Os agentes descreveram o local como “uma cena de crime muito violenta”.

O principal suspeito do crime é Thomas, que deu entrar em um hospital da cidade na noite de quarta-feira (29) com cortes nos braços e nas mãos. O norte-americano, que continuava internado até a última sexta-feira, se recusa a falar com a polícia.