Mixto anuncia retorno de Murilo Gomes como executivo de futebol

Ele está de volta! O Mixto acertou a contratação de Murilo Gomes para assumir novamente o cargo de diretor executivo de futebol. O dirigente já está em Cuiabá-MT para comandar o projeto mixtense, com objetivos de títulos na base, feminino e Copa FMF, que dará ao time a chance de ter calendário em 2024.

A contratação do Murilo foi feita em conjunto pelos diretores investidores Dorileo Leal e Antero Paes de Barros, e o presidente do clube Vinícius Falcão.

Murilo esteve presente na montagem do elenco mixtense que subiu para a primeira divisão do Mato-grossense e Copa FMF do ano passado. Ele deixou o Mixto, foi para o Monte Azul-SP e agora retorna ao Alvinegro.

“Temos certeza absoluta da capacidade do Murilo, que tem um trabalho realizado no futebol e capacidade de gerenciar. É um profissional honesto e querido por todos no clube. Fez um bom trabalho no Monte Azul, manteve o time na Série A2 do Paulista e agora vai nos ajudar a conquistar nossos principais objetivos, que no masculino é a Copa FMF e o Mato-grossense Sub-20”, afirmou Antero Paes de Barros.

As competições de base se iniciam já neste mês de abril com a Copa FMF Sub-15 e Sub-17, e em maio tem o Mato-grossense Sub-20. Os trabalhos visando a Copa FMF começam em julho para a competição que tem data prevista para setembro.

Currículo

Murilo é graduado em administração, tem Licença A da CBF, curso de gestão esportiva e executivo de futebol também pela CBF. Além da passagem importante pelo Mixto, o profissional também fez bons trabalhos na Juventus, Nacional e Monte Azul, clubes de São Paulo.