Moradores de Rondonópolis com mais de 18 anos podem receber vacina bivalente

A Secretaria Municipal de Saúde passa a ampliar a proteção contra Covid-19 em Rondonópolis ao disponibilizar a vacina Pfizer bivalente como dose de reforço para pessoas com 18 anos de idade ou mais a partir desta quarta-feira (26) em todas as unidades básicas de saúde.

A expansão do público alvo segue nota técnica do Ministério da Saúde emitida nesta semana para garantir “uma dose de reforço da vacina COVID-19 bivalente para todas as pessoas com 18 anos de idade ou mais que tenham recebido ao menos duas doses de vacinas monovalentes como esquema primário ou que tenham recebido previamente qualquer vacina COVID-19 monovalente como dose de reforço”.

O gerente do Departamento de Saúde Coletiva da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), Paulo Padim, reforça que é necessário respeitar o intervalo mínimo de quatro meses a partir da última dose recebida seja do esquema primário ou de qualquer reforço monovalente.

Todas as unidades básicas de saúde seguem atendendo de segunda à sexta-feira de manhã entre 7h e 10h30 e no período da tarde das 13h às 16h30.

Outros grupos também continuam podendo receber a bivalente, são eles pessoas com 60 anos ou mais, gestantes e mulheres no pós parto até 45 dias, e maiores de 12 anos pertencentes a população ribeirinha, quilombolas, indígenas, imunocomprometidos ou pessoas com deficiência permanente.