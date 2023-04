Motociclista cruza preferencial e morre em batida violenta

Marcos José Araújo, 46 anos, morreu em um grave acidente ocorrido por volta das 11h desta segunda-feira (24) no bairro Santa Maria Bertila no município de Guiratinga – MT. Câmeras de segurança mostraram o momento do impacto.

O motociclista seguia pela rua Teófilo Alves Ribeiro e acabou cruzando a avenida Madre Gaetana Sterni, onde transitava o jovem de 19 anos em um veículo Ecoesport. Após bater na moto, o carro ainda acabou acertando dois veículos que estavam estacionados.

Foi realizado teste do bafômetro no condutor do carro que não apresentou ingestão de bebida alcoólica.

O acidente será investigado pela Polícia Civil.