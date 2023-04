Motociclista invade preferencial e bate em carro após fugir de blitz

O condutor e o garupa de uma moto Honda/CG 150 ficaram feridos após um acidente, na noite desta quarta-feira (19), no cruzamento das ruas Filemon Pinto com Santa Marta, no bairro Padre Ezequiel Ramin, em Rondonópolis (MT).

Conforme informações, o motociclista seguia com pela rua Santa Marta, invadiu a preferencial e bateu em um carro Ford/Ka que seguia pela rua Filemon Pinto.

Com a força do impacto, a motorista do carro perdeu o controle da direção e bateu no pilar da área de uma residência.

O motociclista disse que estava fugindo de uma blitz policial quando acabou avançando a preferencial.

A equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada e o motociclista foi encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA). Já o jovem que estava na garupa foi encaminhado para o Hospital Regional. A motorista do carro recusou atendimento do SAMU e foi para um Hospital particular.

Equipes da Polícia Militar, Polícia Civil e Politec também compareceram na ocorrência.

As informações constam em registro no Boletim de Ocorrência da PC.