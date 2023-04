Motociclista morre após ser arrastada por carreta durante contorno em rotatória

Uma mulher identificada como Elivan Francisca de Souza, 47 anos, morreu após ser arrastada por uma carreta. O acidente aconteceu na noite desta terça-feira (11), na BR-364, próximo do bairro Parque Universitário, em Rondonópolis-MT.

A carreta estava descarregada e contornava a rotatória sentido retorno para o viaduto e a vítima conduzia uma Biz de cor branca no mesmo trajeto.

No momento da curva a carreta arrastou a moto por cerca de 30 metros.

O motorista relatou que não viu a motociclista, parou quando sentiu um tremor e desceu para ver o que havia acontecido.

No momento do acidente passava uma viatura da Rota do Oeste, mas nada pode ser feito pois a vítima morreu no local.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF), isolou a cena do acidente e em seguida a Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) foi acionada.