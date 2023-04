Motociclista que bateu em viatura da PM morre no Hospital Regional

Um motociclista identificado como Sandoval Dutra Ribeiro, 62 anos, morreu no Hospital Regional após se envolver em um acidente com uma viatura da Polícia Militar (PM). A colisão aconteceu na manhã desta quinta-feira (06), no bairro Santa Clara, em Rondonópólis-MT.

Conforme informações dos Boletins de Ocorrência (BOs) da Polícia Militar e Polícia Civil de números 2023.95166 e 2023.95034, por volta das 10h30, a viatura estava em deslocamento para averiguar uma ocorrência de um veículo abandonado e seguia pela preferencial na avenida Aeroporto sentindo ao bairro Santa Clara e em determinado momento, o idoso que estava em uma motocicleta Yamaha surgiu da avenida Raimundo de Matos, não respeitou a sinalização e causou o acidente.

Após a batida, os militares de imediato acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que compareceu no local e socorreu a vítima em estado gravíssimo, ela teve afundamento de crânio, fratura na perna e parada cardíaca durante o atendimento.

A vítima foi levada para o Hospital Regional, onde teve outras duas paradas respiratórias e não resistiu.

Duas testemunhas que estavam em uma padaria em frente ao local do acidente e relataram que a viatura estava na preferencial em velocidade normal da via e com os sinais luminosos ligados.

A Polícia Civil e Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) também estiveram na ocorrência.